Удмуртия увеличила экспорт молочной продукции на 18% за год

8,4 тыс. т молочной продукции экспортировала Удмуртия в Китай, Египет, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан, Бангладеш и Тунис с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

23 декабря специалисты управления проконтролировали отправку 50 т сухой молочной сыворотки в Китай. Вся продукция признана безопасной и соответствует требованиям стран-импортеров, что подтверждено лабораторными испытаниями. Разрешение на вывоз оформлено в системе ветеринарного надзора «Аргус».

Напомним, 146,5 т льноволокна экспортировали из Удмуртии с начала года. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основные направления экспорта — Китай, Казахстан и Киргизия.

Анастасия Лопатина