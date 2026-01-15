Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Аделаиде

23-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла американку Эмму Наварро, занимающую 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка вышла в полуфинал проходящего в Аделаиде турнира WTA категории 500.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шнайдер

Фото: DARREN ENGLAND / EPA / ТАСС Диана Шнайдер

Фото: DARREN ENGLAND / EPA / ТАСС

Матч продлился 1 час 19 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3. За выход в финал Диана Шнайдер поборется с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой (8-я в рейтинге WTA) и австралийкой Майей Джойнт (32).

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $1,2 млн, завершится 17 января. Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова