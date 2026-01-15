«Омский речной порт» переработал 4,5 млн тонн грузов в 2025 году
В 2025 году АО «Омский речной порт» переработало 4,5 млн т грузов. Данные привел в ходе пресс-конференции 15 января гендиректор предприятия Алексей Василенко.
Фото: Ася Фролова, Коммерсантъ
«Это приблизительно всего лишь 40% загрузки порта»,— отметил он. Грузооборот в прошлом году составил 220 млн т/км.
В мае 2025 года «Омский речной порт» представил на областном инвестиционном комитете проект строительства завода по строительству судов класса «река—море». Предполагаемый объем инвестиций — 1,1 млрд руб.
По данным «СПАРК-Интерфакс», основным учредителем АО «Омский речной порт» является Сергей Сандулов. До июня 2025 года он занимал пост гендиректора. В 2024 году компания получила чистую прибыль в объеме 155,8 млн руб. при выручке 1,05 млрд руб.