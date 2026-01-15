Суд обнаружил иностранный ВНЖ у арестованного вице-президента «Оборонстроя»

У бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирины Ясаковой есть недвижимость и вид на жительство в другой стране. Это следует из карточки Таганского районного суда Москвы. 21 ноября госпожу Ясакову арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Адвокат Ирины Ясаковой просил изменить меру пресечения на домашний арест. По версии защиты, суд не представил доказательств, что обвиняемая намерена препятствовать производству по уголовному делу. Кроме того, инстанция не учла состояние здоровья арестованной, добавил ее представитель.

Суд отказался изменить меру пресечения, так как защита не представила доказательств, что госпожа Ясакова не может находиться в СИЗО по состоянию здоровья. Суд указал на то, что она скрывалась при помощи знакомых и у нее есть «обширные связи» в госорганах.

Telegram-канал Mash связал дело с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году. Ирина Ясакова входила в законодательное собрание Вологодской области. С 2009 года была гендиректором объединения строительных и проектных организаций «Оборонстроя». В том же году ее назначили на должность главы «Оборонэнерго».