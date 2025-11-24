Вице-президента «Оборонстроя» Ясакову обвинили в мошенничестве на 786 млн рублей

Таганский районный суд Москвы 21 ноября отправил в СИЗО вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову. Согласно данным картотеки инстанции, ее обвиняют в особо крупном мошенничестве. Подробности дела суд не сообщает.

Как сообщил Telegram-канал Mash, дело может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году. Тогда было возбуждено уголовное дело в связи с найденными финансовыми нарушениями. Канал утверждает, что суд арестовал имущество госпожи Ясаковой, среди которого был трехэтажный особняк в Москве. Сумма ущерба по делу о мошенничестве может превышать 786 млн руб.

Ирина Ясакова входит в законодательное собрание Вологодской области. Согласно информации с сайта собрания, с 2009 года она занимала должности гендиректора строительных и проектных организаций «Оборонстроя». В том же году ее назначили на должность главы «Оборонэнерго». В Заксобрании госпожа Ясакова является членом постоянного комитета области по бюджету и налогам.

Никита Черненко