Губернатор Богомаз сообщил об ударе БПЛА и ракет «Нептун» в Брянской области

Брянская область в ночь на 15 января попала под удар шести беспилотников ВСУ и двух управляемых ракет большой дальности «Нептун». Все из них уничтожены. Пострадавших нет, заверил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

При атаке в Брянском районе повреждены стекла в многоквартирном доме, а также фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе Брянска повреждены фасад и кровля в жилом доме. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Всего прошедшей ночью над Россией сбиты 34 беспилотника. Больше всего — 19 дронов — в небе над Ростовской областью.