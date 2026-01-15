Силы ПВО за ночь сбили над Россией 34 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, шесть БПЛА сбили над Брянской областью, пять — над Волгоградской областью, по одному — над Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области отразили атаку БПЛА в Таганроге, Каменске, Донецке, Советском сельском и Миллеровском районах, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Волгоградской и Воронежской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.