В Челябинске запустят временный автобус по проспекту Победы

Автобус КМ4 будет курсировать в Челябинске на время переустройства трамвайных путей на проспекте Победы. Маршрут запустят с 16 по 27 января, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

В указанные дни движение трамваев на участке проспекта Победы от Каслинской до Чичерина закроется. Там будут присоединять временные пути к действующей сети из-за строительства котлована для проходки тоннелей метротрамвая.

Автобус КМ4 маршрутом Чичерина — Теплотехнический институт будет следовать по проспекту Победы, улицам Косарева, Братьев Кашириных и Кирова. На линию выйдут десять автобусов большого класса с интервалом движения 10-15 минут.

Первый рейс от Чичерина начнется в 5:30, а от Теплотехнического института — в 6:20 в будни и в 6:25 в выходные.

Последний рейс от Чичерина отправляется в 21:00 в будни и 21:15 в выходные, а от Теплотехнического института — в 21:45 в будни и в 21:40 в выходные.

Ольга Воробьева