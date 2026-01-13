В Челябинске закроют движение трамваев по проспекту Победы

Движение трамваев по проспекту Победы в Челябинске закроют из-за присоединения временных путей к действующей сети при стройке метротрама. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

Трамваи не будут ездить по проспекту Победы от улицы Чичерина до Каслинской с 22:00 16 января до 23:00 26 января. На это время введут компенсационный автобусный маршрут. Он будет следовать по проспекту Победы, улицам Косарева, Братьев Кашириных и Кирова через Чичерина, Ворошилова, Молодогвардейцев, улицы Пионерская, Косарева, Торговый центр и Теплотехнический институт. На линию планируется выпустить 10 автобусов большого класса с интервалом движения 10-20 минут.

Кроме того, некоторые трамваи перенаправят:

№14: Областная больница — Кирова — ЧМК — ЦХП;

№15: Областная больница — Кирова — Горького — ЧТЗ;

№16: Депо № 2 — Кирова — Автовокзал;

№22: Депо № 2 — Кирова — Чистопольская.

Виталина Ярховска