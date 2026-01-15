В новогодние праздники перевозки пассажиров на ЮУЖД выросли на 13%

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года с вокзалов и станций Южно-Уральской железной дороги отправились 335 тыс. пассажиров. Это на 12,9% больше, чем в прошлые новогодние праздники, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В пригородном сообщении перевезли 260 тыс. человек. За год показатель вырос на 16,5%. Еще 75 тыс. пассажиров путешествовали на поездах дальнего следования (+2,7%).

Во время праздников на ЮУЖД назначали дополнительные поезда по самым востребованным направлениям. Они связывают Челябинск и Оренбург с Москвой, Екатеринбург с Оренбургом, Челябинск с Котласом и Казанью. Кроме того, ежедневно курсировали мультимодальные маршруты до горнолыжных курортов «Солнечная долина» и «Завьялиха», очередной рейс совершил туристский ретропоезд Челябинск — Троицк.

Виталина Ярховска