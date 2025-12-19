В Челябинской области начнет работу мультимодальный маршрут до ГЛК «Завьялиха»

С 20 декабря в Челябинской области возобновляет работу мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта «Завьялиха» (Трехгорный). Доехать до ГЛК можно будет из Челябинска, Чебаркуля, Миасса и Златоуста, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

По выходным и праздничным дням начнет курсировать электричка «Ласточка» сообщением Челябинск — Усть-Катав — Уфа. На поезде можно добраться до станции Вязовая. Оттуда до курорта и обратно пассажиров будет доставлять специальный автобус.

По расписанию пригородный поезд из Челябинска отправляется в 6:04. Прибытие на курорт запланировано в 12:20. Автобус от «Завьялихи» до электрички будет отъезжать в 16:30, а сама «Ласточка» от станции Вязовая — в 17:49. Билеты включают в себя полный пакет услуг — проезд, пропуск на курорт, прокат и завтрак. Продажа начинается за 10 суток.

Виталина Ярховска