В Новороссийске проведут учебные стрельбы

Сегодня, 15 января, на территории Новороссийска дважды проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Проведение учений с дежурными силами ВМБ запланировано на периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийска. В ходе мероприятия будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.

На время проведения стрельб вводятся ограничения на использование акватории. Запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные суда, надувные средства, а также оборудование для водных видов спорта — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Кроме того, в указанные периоды запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе осуществляемые с берега.

