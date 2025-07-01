В Екатеринбурге объявили аукцион на обслуживание 41 автобусного маршрута

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право выполнения брутто-контрактов по перевозке пассажиров на 41 автобусном маршруте, сообщили в пресс-службе мэрии. На торги выставлены 8 лотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего будет разыграно 32 лота со 107 маршрутами общественного транспорта. Срок действия контрактов составит полгода, с августа по февраль. Схемы движения транспорта останутся прежними, но на некоторых маршрутах (№ 49 и № 51) планируется использовать автобусы особо большого класса.

Все аукционы завершатся в июле, а заключенные по их итогам брутто-контракты начнут действовать с 1 августа.

Напомним, заключение брутто-контрактов является ключевым элементом транспортной реформы в Екатеринбурге. Средства от продажи билетов поступают в казну, а компании-перевозчики получают покилометровую оплату из бюджета города. Это позволяет перевозчикам повышать заработные платы водителям, обновлять кадровый состав и соблюдать интервалы движения.

Ранее Алексей Орлов сообщал, что автобусный парк практически полностью обновлен, продолжается работа по обновлению троллейбусов и трамваев. В июне в город привезли для обкатки первый в России пятисекционный трамвай: его планируют обкатывать во время проведения выставки «Иннопром». Мэр напомнил, что в город уже прибыли 15 автобусов-«гармошек», их отправят на самые загруженные маршруты — №49 и №51. В течение года городские власти объявят конкурс на приобретение 50 троллейбусов.

Полина Щуцкая