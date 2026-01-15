После массового отравления туристов суд приостановил работу бара в Шерегеше

Суд приостановил на 90 дней работу бара Grelka в Шерегеше (Кузбасс) после массового отравления посетителей. Об этом сообщает пресс-служба заведения.

Как писал «Ъ-Сибирь», управление областного Роспотребнадзора в ходе проверки выявило у четырех работников бара норовирус. Кроме того, сообщалось о массовом заражении туристов, которые посетили Grelka.

Прокуратура региона также организовала проверку по факту произошедшего. Следственное управление СКР области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Александра Стрелкова