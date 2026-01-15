Депутат в Екатеринбурге предложил строить линии метро сразу в двух направлениях

Строить метро в Екатеринбурге по комбинированной схеме сразу в двух направлениях предложил депутат городской думы, гендиректор компании «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий. В эфире «4 канала» он сообщил, что конечные станции должны появиться в Академическом районе и на ЖБИ. У театра оперы и балета или на ул. Восточная, согласно существующей схеме метро, предполагается построить пересадочную станцию.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Крицкий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Особую необходимость в метро в Академическом депутат объяснил отсутствием рабочих мест при большом количестве жителей. «Мы обречены на то, чтобы переходить на строительство метро. Да, с 2010 года ни одной новой станции не появилось, но приходит время. Сегодня две самые больные темы в метрополитене — это Академический, там количество населения уже очень большое, тем более там нет мест для приложения труда. Но мы не должны забывать про старые районы: вторая линия метро это ВИЗ — ЖБИ, без нее не обойтись»,— сказал господин Крицкий.

По словам мэра Алексея Орлова, власти Екатеринбурга начнут «вплотную заниматься технико-экономическим обоснованием» (ТЭО) в 2026 году для выхода на проектирование второй линии метрополитена, что станет «первым этапом к строительству второй ветки». В администрации рассчитывают на федеральную поддержку при реализации проекта второй линии.

