Проект нового терминала в аэропорту Горно-Алтайска одобрила Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Горно-Алтайска. Терминал сможет принимать до 800 пассажиров в час, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Площадь будущего комплекса составит 28 тыс. кв. м. Проектом также предусмотрено строительство нового перрона, привокзальной площади, котельной, инженерных сетей и очистных сооружений. Завершить работы планируется в 2028 году.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию нового терминала пассажиропоток в аэропорту увеличится до 1,3 млн человек. По итогам 2024 года он составил 475 тыс. человек, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

«Дизайн терминала вдохновлен природой и культурой Алтая. Рельефная кровля будет напоминать горные вершины, а витражные фасады наполнят пространство естественным светом», — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре 2025 года аэропортом также получено положительное заключение экспертизы по модернизации аэродромной инфраструктуры. Проект реконструкции разработан институтом «Аэропроект». Для реализации планов Росавиация заключила концессионное соглашение с АО «Аэропорт Горно-Алтайск», объем финансирования оценивается в 7,9 млрд руб.

Лолита Белова