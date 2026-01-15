Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительнице Омска дали 3,5 года колонии за мошенничество на 18 млн рублей

Омский областной суд оставил без изменений приговор местной жительнице по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 18 млн руб. Подсудимой назначили 3,5 года колонии общего режима, а также обязали возместить ущерб, сообщает прокуратура региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка дела по предложению своего знакомого выступила курьером, ей предстояло забирать у обманутых граждан средства под предлогом перевода на «безопасный счет». В июне 2025-го, установили правоохранители, предпринимателю поступил звонок якобы от работника одного из крупных интернет-магазинов, предложившего оформить доставку товара.

Бизнесмен от услуг отказался, однако продиктовал код, поступивший в смс-сообщении. Затем ему позвонил якобы сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу и убедил перечислить все деньги на «безопасный счет», чтобы избежать уголовной ответственности за финансирование терроризма. Таким образом, предприниматель отдал жительнице Омска более 18 млн руб., которые она передала мошенникам.

Александра Стрелкова

