Начался прием предложений по кандидатам в мэры двух городов Алтайского края

В Алтайском крае 15 января начался прием документов для выдвижения кандидатов в мэры двух городов — Рубцовска и Славгорода. Сообщение об этом размещено на официальном сайте региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», согласно закону «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» от 1 ноября 2025 года, право представлять кандидатов муниципальным парламентам принадлежит губернатору. Свои рекомендации ему могут направить политические партии, имеющие представительство в Госдуме РФ и (или) законодательном собрании Алтайского края, совет муниципальных образований и общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

В октябре 2025 года досрочно ушел в отставку глава «южной столицы» Алтайского края — Рубцовска — Дмитрий Фельдман. Врио мэра был назначен Игорь Башмаков, который ранее руководил Поспелихинским районом региона. Людмила Подгора возглавляет Славгород с 2020 года, срок ее полномочий истек.

Предложения по кандидатурам будут приниматься до 13 февраля.

Валерий Лавский