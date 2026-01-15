Изъятая по иску Генпрокуратуры земля в Ярославле перешла в госсобственность

14 земельных участков в районе Сокол в Ярославле, изъятых Хамовническим судом Москвы по иску Генпрокуратуры, перешли в федеральную собственность. Сведения об этом содержатся в публичной кадастровой карте Росреестра.

Один из участков на кадастровой карте

Фото: Публичная кадастровая карта Росреестра Один из участков на кадастровой карте

Напомним, земля площадью более 5 га была продана в 2018 году мэрией Ярославля по льготной цене для эксплуатации торгового центра, занимавшего 0,25% участка. После этого участок был перепродан. В 2025 году Генпрокуратура подала иск в московский суд об изъятии земли у новых собственников, который был удовлетворен. Суд решил, что земля стала частной в результате коррупционных действий.

Как сообщал «Ъ», решение суда было обращено к немедленному исполнению. Распоряжаться земельными участками мэрия Ярославля больше не сможет, так как они стали федеральной собственностью. По данным публичной кадастровой карты, большинство изъятых участков имеют назначение «Многоэтажная жилая застройка», два участка имеют назначение «Коммунальное обслуживание», а два — «Объекты культурно-досуговой деятельности». Общая кадастровая стоимость превышает 230 млн руб.

Антон Голицын