Суд изъял у заместителя главы Ярославской гордумы участок за 400 млн руб.

Как стало известно «Ъ», Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к заместителю председателя Ярославской городской думы, «единороссу» Алексею Малютину и связанным с ним лицам об обращении в казну земельного участка в центре города стоимостью 400 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Малютин

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия» Алексей Малютин

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Суд установил, что в сентябре 2016 года господин Малютин, занимая должность мэра Ярославля (2015–2016), злоупотребил своим служебным положением и предоставил надел площадью более 5 га без проведения конкурентных процедур под предлогом возведения социальных объектов (школы и детского сада) подконтрольному ему строительному холдингу «Авангард». По данным источника «Ъ», объект рыночной стоимостью 400 млн руб. перешел в его собственность по заниженной стоимости всего за 7,5 млн руб.

Как указал в иске надзор, холдинг свои обязательства не выполнил, образовательные учреждения не возвели. Земля же была раздроблена и подготовлена для коммерческой застройки. С учетом изложенного суд изъял земельный фонд как коррупционно нажитое имущество. По ходатайству прокуратуры решение суда приведено к немедленному исполнению.

Мария Локотецкая