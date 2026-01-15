Все точки KFC в России переименовали в Rostic’s

«Юнирест», который владеет сетью Rostic’s, завершил переименование всех ресторанов быстрого питания KFC в России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании. Отсутствие заведений под прежним названием подтвердил представитель сервиса 2ГИС.

Американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC, приостановила работу в России одноименной сети ресторанов, а также заведений под вывеской Pizza Hut в марте 2022 года. В апреле 2023-го бизнес KFC приобрела компания «Смарт Сервис Лтд», принадлежащая Константину Котову и Андрею Осколкову, которые ранее по франшизе развивали около 40 ресторанов в четырех регионах.

В сеть Rostic’s входят 1303 ресторана в 74 российских регионах. Из них 67 принадлежат «Юнирест», остальные работают по франшизе.

