Мэрия Омска ведет переговоры с инвестором о концессии для парка 300-летия города

Власти Омска планируют заключить концессионное соглашение с инвестором для развития парка 300-летия города Омска. Об этом первый заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Мария Стуколова сообщила на заседании комитета горсовета по экономическому развитию.

Заседание состоялось 15 января. По словам госпожи Стуколовой, «потенциальный инвестор определен», с его участием уже прошло совещание летом 2025 года. Компанию она называть не стала. Проект развития зеленой зоны основан на концепции «парка тихого отдыха» без аттракционов; концессионер намерен получать доходы, в частности, от работы глэмпинга. По оценке замдиректора департамента, процесс переговоров и заключения соглашения занимает, как правило, около полутора лет.

Парк 300-летия Омска расположен в левобережной части города. Его площадь составляет около 56 га. В настоящее время в парке расположены мини-стадион, комплекс уличных тренажеров, небольшой зоопарк и другие объекты.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2024 году мэрия Омска заключила концессионное соглашение на 25 лет с компанией «Омск сайдинг инвест» на управление парком культуры и отдыха «Зеленый остров». По этому документу инвестор должен вложить в проект 333 млн руб.

