Глава судебной власти Ирана призвал казнить протестующих

В Иране в отношении подозреваемых, задержанных в ходе протестных акций, следует провести быстрые судебные процессы и казни. Об этом заявил глава судебной власти страны Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, передает Associated Press.

Фото: Iranian Presidency / ZUMA / ТАСС

«Если мы хотим выполнить работу (восстановить стабильность.— "Ъ"), мы должны сделать это сейчас. Мы должны сделать это быстро. Если мы затянем этот процесс на два или три месяца, эффект будет другим»,— сказал он.

Заявление, опубликованное государственным телевидением Ирана, прозвучало несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа нанести военный удар по стране за убийство протестующих. Как ранее сообщало Reuters, в ходе разгона протестов погибли около 2,6 тыс. человек, включая сотрудников силовых структур.

Протестные акции в Тегеране начались 28 декабря прошлого года и вскоре распространились на другие крупные города. Предлогом послужило обесценение национальной валюты. Власти Ирана обвинили США и Израиль в подстрекательстве и разжигании акций, а также в доставке на улицы городов террористов. В среду Тегеран объявил, что готовит превентивный удар, после чего Пентагон рекомендовал персоналу основной своей ближневосточной военной базы в Катаре эвакуироваться к вечеру.

Эрнест Филипповский