В Федерации профсоюзов заявили, что можно не выходить на работу в непогоду

Сотрудники могут не выходить на работу во время снежных заносов, пожаров, землетрясений, наводнений и других подобных ЧС, заявил главный технический инспектор труда федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков. Он отметил, что важно предварительно уведомить работодателя.

Как уточнил господин Безюков, работник может подтвердить наличие «неблагоприятной, опасной или чрезвычайной ситуации», предоставив сведения от синоптиков, дорожных или транспортных организаций, а также публикации в СМИ. При этом он напомнил, что в трудовом законодательстве нет четкого определения «уважительной причины» для отсутствия на рабочем месте.

«Тем не менее суды, вплоть до Верховного суда, встают на сторону работника, не позволяя работодателю уволить человека по статье за прогул»,— рассказал «РИА Новости» главный техинспектор ФНПР.

По всей России с декабря фиксируют сильные снегопады. В частности, в Сочи в предновогодние дни выпало 20–30 мм осадков. В Москве 9 января выпало около 60% месячной нормы осадков. По интенсивности снегопад вошел в число пяти сильнейших за последние 146 лет. По данным Гидрометцентра, снег в Москве будет идти всю неделю, наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью в четверг и днем в пятницу.

