Трамп: Венесуэла может сохранить членство в ОПЕК

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает сохранение членства Венесуэлы в ОПЕК. При этом в интервью Reuters он уточнил, что «не уверен, было бы это лучше для Соединенных Штатов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На вопрос о том, будет ли Венесуэла, находящаяся под влиянием США, соблюдать ограничения ОПЕК на добычу нефти, Трамп ответил, что «этот вопрос преждевременный и выходит за рамки его компетенции».

Ранее в своих комментариях представители Белого дома заявили Reuters, что вопрос о сохранении Венесуэлы в ОПЕК не обсуждался. Отмечалось, что это может стать очагом напряженности, если Трамп попытается нарастить добычу нефти, в то время как ОПЕК будет стремиться к сокращению добычи для поддержания цен.

Влад Никифоров