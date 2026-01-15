Пассажиропоток аэропорта Тюмени составил свыше 2,7 млн человек в 2025 году

В 2025 году через аэропорт Рощино в Тюмени прошло 2,76 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта. Внутренние рейсы создали основную часть пассажиропотока — 2,49 млн человек, а международные — 274 тыс. пассажиров, что на 22,5% больше, чем в 2024 году.

Из аэропорта Тюмени в прошлом году было доступно 47 прямых направлений. Среди них — 33 внутренних маршрута, семь в странах СНГ и семь в государствах дальнего зарубежья.

Напомним, с начала 2025 года специалисты Россельхознадзора в Рощино зафиксировали 217 нарушений правил ввоза животноводческой продукции. Вся продукция, ввезенная с нарушением ветеринарного законодательства, была конфискована и уничтожена.

Ирина Пичурина