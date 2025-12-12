В Рощино в течение года не допустили к ввозу 368,5 кг продуктов

С начала 2025 года специалисты Россельхознадзора в аэропорту Рощино в Тюмени зафиксировали 217 нарушений правил ввоза животноводческой продукции, сообщили управлении ведомства по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (ЯНАО, ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В период с 1 января по 9 декабря было не допущено к ввозу 368,5 кг продукции животноводческого происхождения без заводской упаковки, ввозимой физическими лицами для личного потребления. Основная часть изъятых товаров поступила из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. В частности, зафиксировано 202,5 кг молочной продукции, 78,2 кг мясной продукции, 73 кг меда и 14,8 кг рыбной продукции.

Вся продукция, ввезенная с нарушением ветеринарного законодательства, была конфискована и уничтожена. В отношении нарушителей возбуждены административные дела по ст. 10.6 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил ввоза, перемещения и реализации отдельных видов сельскохозяйственной продукции и сырья.

Ирина Пичурина