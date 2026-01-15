Трамп выразил сомнения в поддержке Резы Пехлеви внутри Ирана

Президент США Дональд Трамп не смог однозначно оценить возможности наследника шахской династии Ирана принца Резы Пехлеви заручиться поддержкой внутри страны. В интервью Reuters Трамп назвал Пехлеви «приятным человеком», но усомнился, что принц сможет прийти к власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет Резы Пехлеви

Фото: Benoit Tessier / Reuters Портрет Резы Пехлеви

Фото: Benoit Tessier / Reuters

При этом глава Белого дома уточнил, что его «вполне устроит», если Иран все же примет в качестве лидера Резу Пехлеви. Он также заявил, что правительство в Тегеране может пасть из-за протестов, однако независимо от того, произойдет это или нет, «это будет интересный период времени».

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с Резой Пехлеви. Принц живет в США с конца 70-х годов, когда в Иране произошла исламская революция. 11 января Реза Пехлеви заявил, что готов вернуться в Иран и уже разрабатывает план.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен, участники акций требуют смены политического режима. Президент США Дональд Трамп несколько раз угрожал ударить по Ирану в ответ на убийство протестующих.

Влад Никифоров