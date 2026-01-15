Томский завод электроприводов нарастил производство до 8,8 тысяч единиц

По итогам 2025 года АО «Томский завод электроприводов» (ТОМЗЭЛ, входит в структуру АО «Транснефть – Западная Сибирь») увеличило производственные показатели, выпустив 8,82 тыс. единиц продукции. Рост в сравнении с 2024 годом, когда было выпущено 3,7 тыс. единиц продукции, составил 2,4 раза.

Основной объем производства составили взрывозащищенные электроприводы различных типов — 2,4 тыс. единиц, сообщила пресс-служба компании. Это оборудование играет ключевую роль в автоматизации процессов транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Помимо основной продукции, завод выпускает широкий спектр специализированного оборудования: аккумуляторные электродрели, системы управления пожарных стволов, сигнализаторы уровня жидкости, преобразователи плотности и инновационные устройства для очистки резервуаров.

«2025 год мы завершаем с приростом по выручке. В 2026-м планируем ее дальнейшее увеличение, в том числе за счет новых внешних контактов. Перспективным направлением деятельности завода является выпуск нового отечественного оборудования для других отраслей. Сейчас ряд наших разработок проходит НИОКР», — цитирует директора АО «ТОМЗЭЛ» Дениса Петрова пресс-служба компании.

АО «ТОМЗЭЛ» основано в 1998 году в Томске и специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Директором предприятия с июля 2025 года является Денис Петров. В 2024 году выручка общества составила 3,69 млрд руб., что на 12,9% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль выросла в 3,8 раза — с 77,5 млн до 293,7 млн руб.

Лолита Белова