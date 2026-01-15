Жителей поселка в Эвенкии попросили снизить энергопотребление из-за морозов

Администрация Эвенкийского района Красноярского края предупредила жителей административного центра района — поселка Тура — о возможных отключениях электроэнергии. Причиной вероятных перебоев в энергоснабжении власти назвали аномально низкую температуру воздуха и, как следствие, выросшую нагрузку на генерирующее и передающее энергооборудование.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций убедительно просим вас минимизировать потребление электроэнергии и рационально использовать электрообогревательные приборы»,— призвали власти Эвенкии жителей поселка.

В Туре проживает около 4,5 тыс. человек. В последние дни в поселке были зафиксированы температуры ниже минус 50 градусов.

Валерий Лавский