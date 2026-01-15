Чукотка провела первые выплаты по облигациям региона

Состоялась первая выплата купонного дохода по облигациям Чукотского автономного округа. По информации регионального правительства, доход на одну ценную бумагу составил 44,59 руб.

Чукотка разместила народные облигации на маркетплейсе «Финуслуги» Мосбиржи 30 сентября прошлого года. Власти заявляли, что направили вырученные средства на исполнение проектов инициативного бюджетирования и благоустройство.

Общий объем выпуска составил 140 млн руб., срок погашения назначен на 30 сентября 2026 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб., процентная ставка зафиксирована на уровне 17,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг. Купонный доход выплачивается инвесторам ежеквартально. Следующая выплата, как и возможность продажи облигаций, запланирована на 1 апреля.

Ирина Тимофеева, Анадырь