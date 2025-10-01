Дебютный выпуск облигаций Чукотки на 140 млн руб. раскупили за 10 часов

Чукотский автономный округ завершил размещение первого выпуска народных облигаций. По информации Минвостокразвития, сбор заявок на маркетплейсе «Финуслуги» Мосбиржи начался в полночь 30 сентября по московскому времени. Средний размер заявки составил 250 тыс. руб., а максимальный — 5,5 млн руб. Все заявки были исполнены в тот же день.

«Скорость закрытия выпуска Чукотки стала рекордной: его раскупили всего за 10 часов. Предыдущий рекорд был у Калининградской области, бумаги которой скупили за 12 часов. Это говорит о том, что граждане видят потенциал в таком инструменте, который не просто дает высокую доходность при низком уровне риска, но и помогает развивать регионы нашей страны»,— сообщил старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги» Игоря Алутина.

Доля заявок жителей региона-эмитента составила 2,5%. Около 40% заявок поступило от инвесторов из Москвы и Московской области, 5% пришлось на Санкт-Петербург и 3% — на Свердловскую область. Номинальная стоимость одной облигации составила 1 тыс. руб., общий объем выпуска — 140 млн. Срок обращения составит один год, дата погашения облигаций – 30 сентября 2026 года. Купонный доход будет находиться на уровне 17,5% на протяжении всего периода, выплаты предусмотрены ежеквартально. Продавать облигации инвесторы смогут с 1 апреля 2026 года, исполнение заявки на продажу с момента подачи составит от пяти до шести рабочих дней.

Ирина Тимофеева, Анадырь