Интересы убитой в Миннесоте активистки будут представлять юристы по делу Джорджа Флойда

Чикагская юридическая фирма Romanucci and Blandin будет представлять интересы Рене Гуд, активистки из Миннесоты, застреленной 7 января сотрудником миграционной службы (ICE). Как сообщает CBS News, ранее эта же компания помогла добиться выплаты компенсации в $27 млн семье афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В юридической компании отмечают, что новое дело «будет сложнее», так как оно связано с подачей иска против федерального правительства, а не правоохранительных органов города или штата. Иск связан с прохождением «через запутанные и трудоемкие процедуры», предусмотренные Федеральным законом о возмещении ущерба от противоправных действий (FTCA). Его будет рассматривать федеральный судья.

Адвокаты при этом называют убийство Рене Гуд неправильным и противоречащим «установленным полицейским практикам и процедурам» и заявляют о намерении «неустанно добиваться справедливости».

Подробнее о том, как убийство активистки стало поводом для массовых протестов в США — в материале «Ъ» «Миннесота попала под прицел Вашингтона».

Влад Никифоров