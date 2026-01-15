Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Интересы убитой в Миннесоте активистки будут представлять юристы по делу Джорджа Флойда

Чикагская юридическая фирма Romanucci and Blandin будет представлять интересы Рене Гуд, активистки из Миннесоты, застреленной 7 января сотрудником миграционной службы (ICE). Как сообщает CBS News, ранее эта же компания помогла добиться выплаты компенсации в $27 млн семье афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В юридической компании отмечают, что новое дело «будет сложнее», так как оно связано с подачей иска против федерального правительства, а не правоохранительных органов города или штата. Иск связан с прохождением «через запутанные и трудоемкие процедуры», предусмотренные Федеральным законом о возмещении ущерба от противоправных действий (FTCA). Его будет рассматривать федеральный судья.

Адвокаты при этом называют убийство Рене Гуд неправильным и противоречащим «установленным полицейским практикам и процедурам» и заявляют о намерении «неустанно добиваться справедливости».

Подробнее о том, как убийство активистки стало поводом для массовых протестов в США — в материале «Ъ» «Миннесота попала под прицел Вашингтона».

Влад Никифоров

Протесты в США после убийства Рене Гуд

Участник поминальной церемонии держит фотографию убитой сотрудниками ICE Рене Гуд

Участник поминальной церемонии держит фотографию убитой сотрудниками ICE Рене Гуд

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Акции протеста в Миннеаполисе возле отеля Canopy by Hilton, где, по мнению протестующих, проживают сотрудники ICE

Акции протеста в Миннеаполисе возле отеля Canopy by Hilton, где, по мнению протестующих, проживают сотрудники ICE

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Протесты в Вашингтоне

Протесты в Вашингтоне

Фото: Tom Brenner / Reuters

Акции протеста в Нью-Йорке

Акции протеста в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Протесты в Сиэтле, штат Вашингтон

Протесты в Сиэтле, штат Вашингтон

Фото: David Ryder / Reuters

Протестующие в Сиэтле

Протестующие в Сиэтле

Фото: David Ryder / Reuters

Митинг Комитета по защите прав иммигрантов в Миннеаполисе

Митинг Комитета по защите прав иммигрантов в Миннеаполисе

Фото: Tim Evans / Reuters

Акции протеста в Миннеаполисе

Акции протеста в Миннеаполисе

Фото: Tim Evans / Reuters

Протесты в Портленде

Протесты в Портленде

Фото: Carlos Barria / Reuters

Конфликт противника протестов (крайний справа) с митингующими

Конфликт противника протестов (крайний справа) с митингующими

Фото: Carlos Barria John Rudoff / Reuters

