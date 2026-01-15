Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт некоторых полупроводников

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт некоторых полупроводников и оборудования для их производства. Текст документа опубликован на сайте Белого дома. Как отмечено в указе, решение обосновано соображениями нацбезопасности.

Новая пошлина будет применяться выборочно. От нее освобождаются полупроводники, импортируемые для развития американского производства чипов, использования в дата-центрах, исследований и разработок, стартапов и гражданских промышленных приложений, отмечено в тексте документа.

Как сообщает Bloomberg, введение пошлины стало ключевым шагом в соглашении, позволяющем американской корпорации Nvidia поставлять в Китай процессоры искусственного интеллекта H200, продажа которых Китаю была одобрена господином Трампом в декабре.

Производством разработанных Nvidia чипов будет заниматься тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing. Американское правительство будет взимать пошлину с чипов по мере их ввоза в США перед окончательной отправкой китайским клиентам и на другие зарубежные рынки.