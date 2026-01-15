Судебные приставы взыскали больше 100 млрд руб. долгов по алиментам в 2025 году

В 2025 году судебные приставы взыскали с должников по алиментам свыше 100 млрд руб. Об этом сообщил заместитель начальника управления по организации исполнительного производства ФССП России Дмитрий Желудков в интервью РБК.

Он отметил, что окончательные итоги года еще не подведены, однако в последние годы объем взысканий по алиментам стабильно растет. Так, в 2024 году эта сумма составила 92 млрд руб.

По словам господина Желудкова, рост показателей связан с комплексом мер, включая привлечение неплательщиков к административной и уголовной ответственности. Запуск реестра должников по алиментным обязательствам, по его оценке, также сыграл свою роль в совокупности с другими инструментами воздействия.

Реестр злостных неплательщиков алиментов был запущен на портале «Госуслуги» накануне. Сервис позволяет узнать, есть ли у человека задолженность, ее размер и регион, где она образовалась. Для проверки достаточно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения, при этом авторизация и предоставление документов не требуются. Реестр доступен всем пользователям «Госуслуг».