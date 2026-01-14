Сильный снег обещают в Астраханской области 14 января

Сегодня днем в Астраханской области вновь прогнозируют снежную погоду. Региональное МЧС сообщило об опасности ДТП.

Астраханский ЦГМС обещает 13 января по области облачную погоду, снег, местами сильный. На дорогах остаются снежные заносы и гололедица — спасатели просят водителей и пешеходов быть осторожнее. Ветер северо-западный — скорость 5–13 м/с. Температура -5...0°С, ночью на севере до -8°С.

В Астрахани сегодня -4...0°С (Gismeteo). Синоптики прогнозируют пасмурное небо и снегодождь. Ветер северо-западный, западный — скорость 3–5 м/с, порывы до 10-ти.

Дарья Васенина