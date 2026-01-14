Снег и гололедицу обещают в Волгоградской области 14 января
Неблагоприятная погода закончилась в Волгоградской области. По данным МЧС, возможны ЧС техногенного характера.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Ночью и утром 14 января в Волгограде и области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, сообщает региональный ЦГМС. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер северо-западный — скорость 7–12 м/с. В области ночью -8...-3°С, при прояснении -15...-10°С. Днем обещают -2...-7°С.
В Волгограде сегодня -8...-4°С (Gismeteo). Ветер северо-западный — скорость 4–5 м/с, порывы до девяти. В течение дня пасмурно, утром небольшой снег.