Аварии на ЛЭП и ДТП возможны в Пензенской области 14 января

В Пензенской области сохраняется плохая погода. В региональном МЧС рассказали, что опасных и неблагоприятных явлений не предвидится, но возможны аварии на электросетях и дорогах.

По данным Приволжского УГМС, 14 января в Пензе и области прогнозируют облачную погоду, небольшой и местами умеренный снег. В регионе -8...-3°С. Ветер восточный — скорость 7–12 м/с.

МЧС прогнозирует высокую опасность возникновения ДТП. Причины: снег, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Возможны ЧС, связанные с обрывом ЛЭП.

В Пензе ожидается -6...-4°С. Ветер восточный — скорость 7–12 м/с. Обещают снегодождь.

Дарья Васенина