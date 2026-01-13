ДТП и аварии на объектах ЖКХ возможны в Саратовской области 14 января

В Саратовской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. Региональное МЧС предупредило о неблагоприятных явлениях.

По данным ведомства, 14 января в Саратове и области ожидаются снежные заносы и гололед на дорогах, а также туман с видимостью до 500 метров. Спасатели отмечают опасность возникновения ДТП и пробок. Водителей и пешеходов просят быть осторожнее. Также МЧС предупредило о возможных авариях на объектах ЖКХ. Причиной назвали изморозь и изношенность сетей.

В Приволжском УГМС сообщили, что сегодня по области ожидается температура -8...-3°С ночью (в пониженных местах до -13°С) и -7...-2°С днем. Ветер восточной четверти — скорость 4–9 м/с, в Левобережье порывы до 14-ти. В течение суток облачно.

В Саратове прогнозируют температуру -6...-4°С ночью и -5...-3°С днем. Ветер восточный — скорость 4–9 м/с. Облачно, временами снег.

Дарья Васенина