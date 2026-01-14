В Подмосковье найден мертвым футболист и воспитанник ЦСКА Адамс Лайонел

Бывший футболист ЦСКА Адамс Лайонел найден мертвым в подмосковном городе Звенигород. Тело спортсмена обнаружили на улице возле многоквартирного дома. Об этом телеканалу «Матч ТВ» сообщили в полиции региона. По предварительным данным, он выпал из окна.

Смерть 31-летнего футболиста подтвердили в ЦСКА. Клуб принес соболезнования родным и близким спортсмена.

По данным Telegram-канала SHOT, Адамс Лайонел совершил самоубийство. Из-за множественных травм он умер еще до приезда скорой помощи. Мать спортсмена утверждает, что ее сына убили, передает Telegram-канал Mash.

В декабре бывший игрок ЦСКА пострадал из-за конфликта в Звенигороде. Его госпитализировали с пулевым ранением и травмой бедра. Сообщалось, что спортсмен был пьян.

Адамс выступал за молодежную команду ЦСКА, «Енисей», КАМАЗ, а также за клубы из Казахстана, Белоруссии и Испании. В 2025 году провел матч за киргизскую «Алгу». Он вызывался в сборную России до 18 лет и в последнее время находился в статусе свободного агента.