Полиция начала поиски подозреваемых в стрельбе после конфликта в Подмосковье

Полиция ищет подозреваемых в стрельбе в Звенигороде Московской области, сообщила пресс-служба МВД по региону. По данным ведомства, трое мужчин из-за ссоры начали драку, один из них открыл стрельбу.

Предварительно, мужчина стрелял из травматического пистолета. Он ранил собеседника, тот обратился за медицинской помощью. Двое других участников конфликта скрылись.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что инцидент произошел в ночь на 27 декабря в ресторане «Деньночь». Пострадавшим оказался футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс. Собеседник агентства сказал, что после того как спортсмену оказали медицинскую помощь, он отправился домой. По данным телеканала РЕН ТВ, Адамс был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести: у него была пулевая рана в бедре и рваная рана верхней губы.