Наставник «Локомотива» объяснил сухое поражение в Нижнем Новгороде

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли считает, что ключевую роль в матче против нижегородского «Торпедо» сыграл проигранный первый период. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Локомотив» уступил «Торпедо» со счетом 0:3: в первом периоде «железнодорожники» пропустили две шайбы, во втором — еще одну. Боб Хартли назвал победу нижегородской команды заслуженной.

«В первом периоде нас не было на площадке. Плохое начало от нас. Соперник полностью переиграл. Во втором перехватили инициативу. Много создали голевых моментов. Костин выручил свою команду несколько раз. Гол на контратаке поставил нас еще в более сложное положение. В третьем периоде у соперника было большое преимущество в счете. Они контролировали игру, не стали открываться, играли от обороны и не дали нам много создать. Мы старались вернуться в игру, не получилось. Плохая игра от нас»,— оценил матч Хартли.

Перемены в сочетаниях наставник «Локомотива» объяснил попыткой повлиять на ход игры. Один из журналистов уточнил у главного тренера, мог ли к поражению среди прочего привести пятидневный перерыв ярославской команды.

«Когда много играешь, можно сказать, что слишком устал. Когда много отдыхаешь — что слишком долго отдыхал. Это все нелепые оправдания. Профессионалы должны быть готовы на каждую игру»,— ответил Боб Хартли.

Также наставник сообщил, что пока сроки возвращения в игру травмированного нападающего Егора Сурина неизвестны. «Это будет не скоро»,— уточнил Хартли.

Выездная серия ярославской команды завершилась, в ней «Локомотив» дважды победил и дважды проиграл. Следующий матч состоится 17 января в Ярославле: «железнодорожники» сыграют с «Шанхайскими драконами».

По данным на 14 января «Локомотив» занимает второе место на Западе и третье в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 61 очком.