Ярославский «Локомотив» всухую проиграл «Торпедо»

Ярославский ХК «Локомотив» уступил на выезде нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:0.

Счет на 2-й минуте открыл нападающий «Торпедо» Глеб Пугачев, на 16-й минуте вторую шайбу в ворота Даниила Исаева забросил форвард нижегородцев Сергей Гончарук. Во втором периоде хозяева льда забили уже третий гол: отличился Егор Соколов. Больше забитых шайб в матче не было.

Выездная серия ярославской команды завершилась, в ней «Локомотив» дважды победил и дважды проиграл. Следующий матч состоится 17 января в Ярославле: «железнодорожники» сыграют с «Шанхайскими драконами».

Алла Чижова