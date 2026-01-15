Морской экспорт нефти из России вырос в декабре, но остался ниже значений осени

Морской экспорт российской нефти в декабре 2025 года вырос на 9,3% по сравнению с ноябрем, до 455 тыс. тонн в сутки. Однако он не достиг уровней сентября и октября, сообщает Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Основной прирост отгрузок обеспечил порт Новороссийск, где экспорт увеличился на 78,6%. При этом поставки из Козьмино и портов Балтики снизились. По данным ЦЦИ, высокий уровень декабрьских отгрузок привел к накоплению нефти на танкерах в море.

«Высокий уровень отгрузок в декабре и рост STS-перевалок привели к накоплению российской нефти в море и снижению экспорта за 11 дней января до 280 тыс. тонн в сутки», — говорит аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян. Поставки также осложняются сложными погодными условиями и растущей стоимостью транспортировки теневым флотом на фоне действий США.

Средняя цена нефти Urals в декабре снизилась до $35,6 за баррель, а дисконт к Brent вырос до $27,1. Аналитики ожидают волатильности поставок в конце января из-за китайского Нового года.

