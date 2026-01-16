Артель с особыми потребностями

Несколько лет назад фонд «Дом слепоглухих» создал в деревне Пучково неподалеку от МКАД артель и магазин при ней. В 2025 году, по предварительным данным, выручка артели достигла 14 млн руб.— это четверть всех поступлений в фонд. Как он сумел наладить работу людей, у которых разрушены оба главных канала общения с миром?

Благотворительный фонд — некоммерческая организация, но он вполне может заниматься коммерцией и получать прибыль. Тут нет противоречия, ведь доходы от бизнеса идут на уставные цели НКО. Но организовать такой бизнес иногда очень трудно — важно рассказывать об удачном опыте в этой сфере.

Об артели слепоглухих я узнал случайно. Пару лет назад написал про кожевенную мастерскую в приюте для бездомных «Теплый прием». И тут вдруг они мне звонят — в мастерскую приезжала перенимать опыт преподавательница из «Дома слепоглухих». Как вообще возможно научить рукоделию человека почти без слуха и зрения? Объяснить, что от него требуется? Я поехал посмотреть.

Тамару, ту самую преподавательницу, я застал за работой: она помогала Вячеславу, одному из учеников, шить картхолдер особым, очень прочным седельным швом. У Вячеслава зрение меньше 1%, и это не исправить — виновата большая неоперабельная опухоль мозга. Работу он держит в паре сантиметров от глаз, и получается очень аккуратно. Но с Вячеславом легко, он ведь слышит. А есть ученики с тотальной потерей зрения и слуха.

— Мы с ними валяем из шерсти,— говорит Тамара.— Я подбираю цвета и рассказываю, что получается. Как общаемся? Дактилем.

Дактиль — жестовый язык для слепоглухих. Тамара берет меня за руку, ее пальцы бегают по моей ладони как по клавишам маленького фортепиано. Личное пространство нарушено, мне неуютно — но именно так можно общаться с тотально слепым и глухим человеком.

Кружок, который ведет Тамара,— довесок к основной артели. Для нее в «Доме слепоглухих» выделили одну большую комнату. В ней же и готовая продукция. Симпатичные маленькие подарочные наборы, игрушки, аккуратная мелкая керамика — но перед Новым годом все уже было раскуплено и ждало отправки.

— Артель постепенно создавалась с середины 2010-х. Сначала были какие-то странные поделки, почти ничего не продавалось,— рассказывает Эльвира Парфенова, отвечающая в фонде за фандрайзинг.— Мы поняли, что плохо, если человек покупает просто из жалости. Вещь должна быть красивая, аккуратная. Мы улучшили качество. Создали для магазина отдельные аккаунты в соцсетях, которые ежедневно обновляем. Порой наши видео становятся вирусными — и продажи выстреливают.

Штат артели — десять человек с различной степенью нарушений. Тотально слепоглухие работают на дому. Например, девушка, которая вяжет шарфы, необыкновенно мягкие и уютные — наверное, потому, что сама оценивает их на ощупь. «Дом слепоглухих» сотрудничает с Московской объединенной энергетической компанией (МОЭК). Она должна трудоустраивать инвалидов, артельщики числятся в «Доме слепоглухих», а зарплату, в среднем 32 тыс. руб., получают в МОЭК.

Выручка артели растет стремительно: 2,1 млн руб. в 2023 году, 9 млн руб.— в 2024-м, 14 млн руб., по предварительной оценке, в 2025-м. У «Дома слепоглухих» два юрлица — фонд «Дом слепоглухих» и Общество социальной поддержки слепоглухих «Эльвира». Вместе они собрали в 2024 году 52,1 млн руб. Примерно столько, по предварительной оценке, и в 2025-м. Но как расти дальше? О планах и главных лицах артели, о других проектах «Дома слепоглухих» читайте на сайте Русфонда.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»