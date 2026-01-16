Проблемы — системные, подход — индивидуальный

Благотворительный центр «Соучастие в судьбе» с 1991 года защищает права сирот, с 2010-го сотрудничает с Русфондом. Обеспечить работу юристов центра помогают пожертвования наших читателей. Для сирот, выпускников детских домов, приемных родителей и опекунов вся юридическая помощь бесплатна. В 2025 году мы помогли 711 сиротам, инициировали в судах 145 новых исков в интересах сирот и приемных родителей. 35 сирот получили жилье, еще 80 включены в списки на его получение. Жилищная тема все еще остается самой болезненной и актуальной.

Оксана Пашина

Юристы «Соучастия в судьбе» защищают интересы сирот не только в судах всех инстанций, но и на законодательном уровне.

— Мы подготовили в 2025 году два проекта федеральных законов, связанных с регулированием вопросов предоставления жилищных сертификатов сиротам. Эти проекты были внесены в Госдуму большой группой депутатов и сенаторов. Один из законопроектов уже принят в первом чтении,— рассказывает Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».

Законопроект, прошедший первое чтение, расширяет возможности получения жилья с помощью жилищного сертификата. По действующему закону сирота может получить жилищный сертификат, только если имеет доход, способен платить за квартиру, но учитывается лишь доход самого сироты за последний год (он должен быть не ниже прожиточного минимума в регионе), а социальные выплаты и доход супруга не учитываются. Из-за этого в 2024 году такие сертификаты смогли получить только 12% взрослых сирот, нуждающихся в жилье.

Второй законопроект направлен на защиту жилья, купленного за счет сертификата, от мошенников. Авторы инициативы предлагают внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости и на три года ограничить продажу такого жилья.

— Известны случаи, когда ребята, получившие жилье, сразу же с ним расставались. То есть введение жилищных сертификатов, против которых я всегда выступал, создало определенную почву для мошенников. Если же законопроект будет принят, то трехлетнее ограничение не позволит совершать с сиротским жильем никаких сделок, и мошеннические схемы будут пресечены,— поясняет Алексей Головань.

Судебную практику минувшего года по денежным выплатам приемным родителям в Подмосковье можно назвать позитивной. Сиротам из подмосковных детских домов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областейполагаются социальные доплаты, которые зависят от возраста и состояния здоровья ребенка (от 8349 руб. до 22 140 руб.), но если сироту приняли в семью из любого другого региона России, то приемным родителям платят только 3 тыс. руб. По инициативе юристов «Соучастия в судьбе» в 2025 году рассмотрено десять дел о подобной территориальной дискриминации, и суды последовательно вставали на сторону сирот и приемных родителей: если договор о приемной семье заключен в Московской области, то не имеет значения, из какого региона ребенок был взят в семью.

В июле и в ноябре «Соучастие в судьбе» традиционно приняло участие во Всероссийской неделе и Всероссийском дне правовой помощи. В общей сложности было рассмотрено 50 обращений из Москвы и Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга, Архангельска, Ярославля, Республики Крым, Дагестана, Алтайского края. По словам Алексея Голованя, начали поступать обращения, связанные с СВО. Например, девушка из Алтайского края пытается доказать отцовство погибшего военного, чтобы получить положенные выплаты, но при этом опасается потерять квартиру, предоставленную ей как сироте. А всего за год работы были проведены 1552 юридические консультации сиротам, их опекунам, сотрудникам детских домов, органам опеки, НКО, помогающим сиротам.

В 2025 году юристы центра «Соучастие в судьбе» также оказали помощь 16 детям-сиротам в списании долгов по ЖКУ на общую сумму более 4,5 млн руб. По решениям судов пяти сиротам были назначены единовременные компенсационные выплаты на сумму более 260 тыс. руб. в связи с окончанием пребывания под опекой и поступлением на учебу в колледжи.

Многие проблемы системные, но каждая история требует индивидуального подхода — это практически девиз юристов центра.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда