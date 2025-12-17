Фонтан инвестиций

Находящийся под управлением УК «ВИМ Сбережения» ЗПИФ «РД 2» целиком приобрел деловой квартал «Серебряный фонтан» общей площадью 26,7 тыс. кв. м на северо-востоке Москвы. Продавец объекта — группа «Эталон», проводившая редевелопмент исторических зданий на месте офисного комплекса, разместит в бизнес-центре свою штаб-квартиру, обеспечив инвесторам стабильный денежный поток. Эксперты оценивают стоимость сделки в 7–7,5 млрд руб.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РД 2», находящийся под управлением УК «ВИМ Сбережения», заключил сделку с ГК «Эталон» по покупке делового квартала «Серебряный фонтан» общей площадью 26,7 тыс. кв. м, находящегося недалеко от станции метро «Алексеевская» на северо-востоке Москвы. Об этом “Ъ” сообщили в УК «ВИМ Сбережения». В компании уточнили, что в сделку также вошли обновленные исторические здания и особняки площадью 5 тыс. кв. м.

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает сделку по покупке офисного комплекса в 7,2–7,5 млрд руб., директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов — в 7 млрд руб.

В группе «Эталон» рассказали “Ъ”, что компания намерена целиком арендовать офисные площади в «Серебряном фонтане» для размещения своей штаб-квартиры — бизнес-центр относится к классу А и обладает современной деловой инфраструктурой.

Продажа комплекса позволяет застройщику высвободить средства для последующего вложения в бизнес, отмечает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Долгосрочный арендатор в объекте дает портфелю недвижимости инвестора диверсификацию и устойчивость, отмечает управляющий фондами недвижимости «ВИМ Сбережения» Алексей Стрелецкий.

Годовую доходность этого комплекса инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков оценивает в 10–11%. Для обеспечения капитализации в 12–12,5% годовых ставка аренды должна составлять примерно 43–35 тыс. руб. за 1 кв. м в год, говорит Микаэл Казарян.

Первоначально на месте «Серебряного фонтана» располагались исторические здания Алексеевской водоподъемной станции, их редевелопментом занималась группа «Эталон». Сейчас у девелопера в планах еще несколько объектов под реконструкцию, например, Московский электроламповый завод. По собственным данным, в январе—сентябре 2025 года застройщик нарастил свою выручку на 27% год к году, до 46,8 млрд руб., прирост площадей составил 11% год к году, до 175,2 тыс. кв. м.

«ВИМ Сбережения» специализируется в основном на управлении ЗПИФ недвижимости. По данным на конец ноября 2025 года, под управлением компании находится 248 тыс. кв. м офисной и складской недвижимости, четыре розничных фонда с общей суммой чистых активов 48,9 млрд руб. Информация о владельцах скрыта в ЕГРЮЛ.

Коммерческая недвижимость в розничных ЗПИФ составляет всего 3% от общего объема качественных полезных площадей в России, отмечает Микаэл Казарян. Количество офисных объектов в таких фондах значительно меньше, чем складских комплексов, это связано с более низкой доходностью бизнес-центров и высокими операционными расходами, отмечает Андрей Ощепков. Доля офисных объектов в розничных ЗПИФ, инвестирующих в недвижимость, составляет 5%, доля складских — 80%, подсчитал господин Казарян.

Тем не менее, говорит партнер NF Group (выступала консультантом сделки между ЗПИФ «РД 2» и «Эталоном») Станислав Бибик, бизнес-центры все еще привлекательны для инвесторов из-за стабильного роста арендных ставок и устойчивого спроса. Господин Ощепков добавляет, что офис с якорным арендатором и долгосрочным договором — хороший актив в инвестиционном портфеле.

София Мешкова