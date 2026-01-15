Таксопарки попросили квоту на использование нелокализованных машин

Рынок такси пытается добиться смягчения требований закона о локализации, который вступит в силу в марте 2026 года. Таксопарки просят распространить на них квоту в 25% на использование нелокализованных автомобилей.

Такую льготу до 2033 года уже получили самозанятые водители. Инициативная группа направила соответствующее письмо в комитет Госдумы по транспорту. По оценкам участников рынка, эта мера может обеспечить дополнительные налоговые поступления до 5 млрд руб. в год.

«Без переходных механизмов выполнить требования смогут только крупные таксопарки», — отмечают в службе «Максим». Опрос Национального совета такси показал, что 66% парков не планируют обновлять автопарк в 2026 году из-за высокой стоимости российских машин и низкой окупаемости.

