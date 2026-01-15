Капуста с аистом для студенток

Увеличить размер единовременных выплат студенткам при рождении детей в Карелии предложил глава региона Артур Парфенчиков. Законопроектом предусматривается повышение денежной поддержки со 100 тыс. рублей до 150 тыс. за первенца и до 200 тыс. рублей при рождении второго. Подобные меры по всей России ввели с сентября 2025 года, выплата составляет установленный в регионе прожиточный минимум. Так государство пытается увеличивать раннюю рождаемость, чтобы молодежь успела произвести на свет больше детей за свой репродуктивный возраст. «Ъ Северо-Запад» изучил, как и зачем стимулируют рождаемость, и выяснил, почему решения властей социологи и демографы оценивают со скепсисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О повышении демографии в России постоянно говорят президент Владимир Путин, чиновники, депутаты и экономисты, хотя прогнозы часто указывают на продолжающееся снижение рождаемости из-за исторических причин. Господин Путин, например, на итоговой пресс-конференции года заявил, что в стране нужно добиться коэффициента рождаемости на одну женщину в детородном возрасте хотя бы на уровне 2. Он призвал россиян брать пример с Кавказа и устраивать браки своих детей в «достаточно раннем возрасте», а существующие меры по улучшению ситуации президент назвал «недостаточными». В Госдуме РФ уже несколько лет настаивают на безусловном приоритете вопросов демографии в российском парламенте и пытаются решать проблему. Делают власти это не только посредством поддержки семей, но и запретами. СМИ регионов также отмечают, что власти стремятся ограничить доступность абортов, вводя «тихий» запрет, а наказание за «склонение к аборту» уже действует в нескольких субъектах РФ. Как сообщил в конце декабря 2025-го председатель ГД Вячеслав Володин, за ушедший год депутаты приняли девять законов в этой сфере. В демографическую политику также активно вовлечена РПЦ, выступающая за многодетность и ранние браки среди молодежи.

Статистика показывает, что власть волнуется не на пустом месте.

С момента пика численности населения в 1993 году (148 млн человек) страна вступила в длительную полосу депопуляции, вызванную социально-экономическими потрясениями, ростом смертности и падением рождаемости. Несмотря на всплеск рождаемости в начале 2010-х на фоне введения материнского капитала, количество россиян сокращалась в среднем на 360 тыс. человек в год. Демографические меры правительства и некоторый рост доли женщин детородного возраста дали эффект роста к 2019 году — до 146,8 млн человек. Но затем последствия демографического провала в 1990-х и текущие факторы, включая пандемию коронавируса, вернули тенденцию к депопуляции. За 2020 год в России умерло 2,1 млн человек — больше, чем когда-либо с 2008 года. В том же году родилось минимальное количество детей с 2002-го — чуть больше 1,4 млн. В 2023 году родилось рекордно мало — около 1,2 млн детей, а суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,41 при необходимых для воспроизводства 2,1. Ситуацию усугубляет и сокращение числа женщин репродуктивного возраста, которое только за три года (2020–2023) уменьшилось на 1,5 млн человек.

В рамках заседания Госсовета в конце 2024 года Владимир Путин отметил необходимость поддержки раннего рождения детей среди россиянок и обратил внимание, что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка у женщин составляет 28–29 лет. После этого, с 1 сентября 2025 года, для студенток очной формы обучения размер пособия по беременности и родам составляет 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Ранее пособие было в несколько раз меньше. Помимо прожиточного минимума, некоторые регионы предлагают доплаты сверх этой суммы. Размеры студенческого капитала в стране различаются на порядок: от скромных выплат до инвестиций в жилье.

Сейчас в системе высшего образования в России обучается более 4,8 млн студентов, из которых большинство, 54,7%,— женщины, рассказали 12 января в Министерстве науки и высшего образования РФ. Средний возраст студента в России — 23,2 года, уточняют в ведомстве.

На Северо-Западе политика выплат строящим семью учащимся выстроена в два уровня. Базовый обеспечивает студенткам гарантированные выплаты от СФР — от 88 тыс. рублей в Новгородской области до 148 тыс. в Ненецком автономном округе. Поверх этого регионы вводят единовременные выплаты. Так, в Санкт-Петербурге и Карелии студентки получают по 100 тыс. рублей, причем в Петербурге — еще во время беременности, а в Карелии — после родов, с планами увеличить сумму до 200 тыс. Лидерами округа стали Калининградская и Ленинградская области, где выплаты достигают 345 и 300 тыс. рублей соответственно. Однако на общероссийском фоне даже эти суммы не выглядят максимальными. Так, другие условия предлагает Ямало-Ненецкий автономный округ, где при рождении первенца родителям до 29 лет выделяют жилищный капитал в 3 млн рублей, а при рождении двойни сумма удваивается. Следом идет Челябинская область со «студенческим капиталом» в 1 млн рублей для матерей до 23 лет, остаток средств индексируется на 20% при рождении второго ребенка.

Почему молодые не готовы заводить детей

По результатам опроса ВЦИОМ, опубликованного 25 февраля 2025 года, 71% людей в возрасте от 18 до 24 лет в ближайшее время не хочет иметь детей. В этой возрастной группе лишь у 8% есть дети. 2% опрошенных молодых людей этого возраста заявляют, что вовсе не хотели бы иметь детей, даже в идеальных условиях. Сейчас 37% опрошенных в этой группе хотели бы завести двоих детей (доля снизилась с 51% в 2020 году), 31% — троих, 13% — четверых и более. На одном ребенке предпочел бы остановиться каждый десятый респондент данной возрастной группы.

Среди причин, по которым студенты не хотят заводить семью и становиться родителями, психотерапевт Леонид Третьяк называет отсутствие гарантий трудоустройства по окончании университета и в целом финансовые проблемы. Совершенно понятны социальные причины и ректору СПбГПМУ (Педиатрического университета), главному неонатологу Минздрава России Дмитрию Иванову: молодые пары стремятся получить образование, построить карьеру, достичь материальной стабильности.

Молодые люди откладывают рождение детей не из-за нежелания иметь их, а вследствие рациональной оценки рисков, говорит доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН Жанна Чернова.

Главный страх в глазах молодежи, по ее мнению,— потерять профессиональные позиции и обесценить свои вложения в образование. «Человек сталкивается с риском потери или девальвации того человеческого капитала, который у него есть или в который он вкладывался, получая образование»,— объясняет эксперт. Люди взвешивают, насколько высока цена даже краткосрочного ухода с рынка труда, который «может привести к потере или снижению тех компетенций и вообще конкурентоспособности». Более того, для женщин из-за «гендерного разрыва» это может значить более раннее выпадение из конкурентной рабочей силы, полагает социолог. Как отметили также другие собеседники в социологическом сообществе, работающие матери чаще всего медленнее продвигаются по карьерной лестнице, чем женщины без детей.

Как считает клинический психолог Олеся Шокалюк, у молодых людей может быть вполне рациональное умозаключение: пока человек мало способен нести ответственность за себя самого, рано брать ее за маленького нового человека. Многие выступающие публично социологи и демографы убеждены, что у молодежи нет уверенности в будущем, социально-экономической стабильности в стране, грамотно выстроенной инфраструктуре для ведения беременности, родов и существования семей с детьми и доступности жилья.

Почему взялись именно за студенток

Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет примерно 31 год, сообщил в комментарии ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. А средний возраст вступления в брак в РФ на 14 января 2026 года — 32,6 года для невест и 34,7 года для жениха, следует из данных портала «Реестр ЗАГС».

В ВОЗ репродуктивным считают возраст женщины от 15 до 49 лет. При этом пик фертильности у женщин наступает до 25–30 лет, потом количество яйцеклеток начинает снижаться. Именно на эти данные то и дело ссылаются чиновники, депутаты и общественные деятели, которые настаивают на стимуляции рождаемости среди студентов. Поэтому, например, сенатор Маргарита Павлова настаивает «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования», так как из-за этого они медлят с рождением детей.

С позиции современной медицины оптимальным для рождения первого ребенка является возраст 20–30 лет, когда организм женщины максимально готов к вынашиванию беременности и родам, говорит Дмитрий Иванов. «К сожалению, с возрастом, особенно после 35 лет, закономерно накапливаются определенные заболевания и изменения в эндокринной, сердечно-сосудистой и других системах. Это может осложнить как зачатие, так и течение беременности, увеличивая риски для здоровья матери и ребенка. Поэтому мы, врачи, с биологической точки зрения поддерживаем идею более раннего материнства, в том числе в студенческие годы»,— рассказал господин Иванов.

Официальная позиция звучит так: если женщина начинает рожать раньше, то растет вероятность, что она родит более одного ребенка, так как у девушки в запасе остается еще достаточно много лет, когда она еще находится в репродуктивном возрасте.

Следовательно, если она родит первенца, к примеру, до 23 лет, то, по такой логике, до 30 у нее появится и второй ребенок, к тому же юная мать останется все еще в трудоспособной форме. Впрочем, социологи и демографы давно заметили, что распространение высшего образования связано со снижением рождаемости. И если девушка получит степень бакалавра, а затем пойдет в магистратуру и далее по образовательной и карьерной лестнице, то к родительству она придет, вероятно, уже заметно позднее, чем того хочет государство.

Молодежь рассматривается государством как демографический резерв, говорит госпожа Чернова. Сейчас в репродуктивном возрасте находится поколение тех, кто родился после спада рождаемости — конца 1990-х. И, продолжает эксперт, государство считает, что к ним можно обратиться с этой проблемой. «Понятно, что у него есть представление о том, что это повышение возраста рождения первого ребенка можно переломить за счет молодежи. Логика такая, что чем раньше женщины начнут рожать, тем больше за свой репродуктивный период они смогут в итоге родить. Но это в очередной раз показывает, что государство делает выбор в сторону изменения тайминга, а не на количество детей, которые будут рождены в итоге»,— парирует социолог. Более того, студентки — видимая группа, которую просто найти, они компактно расположены в вузах и их можно легко таргетировать.

Выведут ли выплаты Россию из демографической ямы

Эффективность единовременных выплат, подобных «студенческому капиталу», ограниченна, считают собеседники «Ъ Северо-Запад». «Такие единовременные выплаты работают скорее как инструмент для того, чтобы изменить календарь рождения, нежели чем поменять репродуктивное поведение в долгосрочной перспективе. Эти выплаты могут сделать то же, что и материнский капитал: ускорить уже потенциально планируемое рождение, в особенности для тех групп, у которых есть небольшой дефицит средств на старт»,— прогнозирует Жанна Чернова. По ее словам, мы не получим в итоге высокую рождаемость и долгосрочный тренд на роды в студенчестве.

Как полагает социолог, в то же время для государства эти меры являются достаточно дорогим инструментом, потому что значительная доля выплат уйдет на тех, кто и так планировал рождение. «То же самое мы получили в 2008 году, когда был введен материнский капитал. Дискуссия показывает, что государство по-прежнему остается в своем ошибочном выборе, потому что предполагает, что за деньги можно получить какие-то эффекты, связанные с изменением рождаемости, не трогая существенно инфраструктуру»,— констатирует госпожа Чернова.

О том, что выплаты не простимулируют рождаемость у студенток, так как тем будет очень трудно сочетать очное образование и уход за ребенком, говорят, в том числе, и в международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ. Более того, государство рискует увеличить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, который и так составляет более 20%, согласно государственной статистике, и усилить неравные траектории профессионального развития женщин, заключили исследователи.

Что делать

В образовательном сообществе напоминают, что осенью 2024 года был представлен проект стратегии демографической и семейной политики на период до 2036 года, в рамках которой предполагается предоставлять студентам с детьми индивидуальный план обучения, специальные выплаты и организовывать комнаты матери и ребенка. В вузах Петербурга отмечают, что с их стороны помогла бы большая гибкость. «Создание детских комнат в вузах, специальные выплаты и гибкие формы обучения — это те меры, которые позволяют сочетать учебный процесс с материнством, не откладывая рождение ребенка на потом, когда здоровье может быть уже не таким крепким»,— делится Дмитрий Иванов.

Наиболее благоприятный для молодых родителей и ребенка вариант предполагает психологическую зрелость матери и отца, считает клинической психолог Олеся Шокалюк. «Что касается самоопределения и стабильности, к сожалению, бывает, что этого нет и к 40 годам, то есть этот фактор больше привязан не к возрасту, а к внутренней психологической работе»,— делится эксперт.

В то же время психотерапевт Леонид Третьяк указывает, что студентов важно знакомить с понятиями семейных кризисов и конфликтов, чтобы избежать разочарования в семейной жизни.

Социологи и демографы ожидаемо настаивают, что для повышения рождаемости нужны социальные изменения, а не только разовые выплаты. Они подчеркивают, что ключевая задача государства — создать условия, при которых институты занятости и образования перестанут быть враждебными семье.

«Сегодня не идет речи о том, что карьера стоит против материнства. Женщины ориентированы на совмещение материнства и работы, потому что и материнство является важной частью жизни, и работа не списывается со счетов. Основная проблема лежит в том, как найти или разработать способы, как совмещать профессиональную самореализацию, которая, конечно, предполагает и получение хорошего образования, реализацию себя как профессионала на рынке труда с получением удовольствия и реализацию себя в качестве родителя»,— заключила Жанна Чернова.

Полина Пучкова