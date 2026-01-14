Кадыров вышел в прямой эфир после слухов о госпитализации из-за болезни почек

Глава Чечни Рамзан Кадыров появился в прямом эфире на странице бывшего руководителя администрации республики Ибрагима Закриева в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Во время эфира чиновники находились в районе высокогорного села Беной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Клянусь Аллахом, у меня нет болезней почек, селезенки и желудка. Единственное, что я не переношу, — это перец, а так я абсолютно здоров. И силы у меня есть. Что вы от нас хотите?»,— сказал Рамзан Кадыров. Видео прямого эфира Ибрагим Закриев сохранил на своей странице.

13 января господин Закриев опубликовал еще одну запись с главой Чечни. Во время прямого эфира чиновники ездили по Грозному на машине, господин Кадыров был за рулем. Глава Чечни снова опроверг слухи о болезни почек: «Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю».

До этого украинские СМИ писали, что состояние здоровья Рамзана Кадырова якобы ухудшилось. По их данным, из-за болезни почек глава республики находится на процедуре диализа в больнице. В начале января власти Чечни снова опровергали сообщения о госпитализации главы региона. Видео с господином Кадыровым публиковал министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.